Wereldwijd daalt aantal doodstraffen, maar Saudi-Arabië executeert volgens Amnesty meer dan ooit 

Wereldwijd is het aantal executies vorig jaar met vijf procent gedaald. Toch is de doodstraf nog minstens 657 keer uitgevoerd, zegt Amnesty International. Vooral de situatie in Saudi-Arabië baart zorgen. Daar is een recordaantal van 184 mensen geëxecuteerd. Veruit het grootste aantal executies gebeurt nog altijd in China, wellicht duizenden elk jaar. Maar omdat de Volksrepubliek dat beschouwt als staatsgeheim kan Amnesty zelfs geen betrouwbare schatting maken.