Slachtoffer van wraakporno? U kan nu ook terecht bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Bij wraakporno worden seksueel expliciete beelden verspreid via sociale media, zonder toestemming van de persoon die op de beelden te zien is. Vaak gebeurt zoiets met kwaadwillige bedoelingen, bijvoorbeeld uit wraak in het geval van een ex-partner.

Overkomt je zoiets, kan je uiteraard terecht bij politie en justitie. Nieuw is dat je voortaan met je klacht ook terecht kan bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Liesbet Stevens van het Instituut schat dat 80 à 90 procent van de slachtoffers van wraakporno vrouw is. "Wereldwijd is het duidelijk dat vooral vrouwen daarvan het slachtoffer worden", zegt ze in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Dat heeft ernstige gevolgen op individueel vlak, maar vaak ook op maatschappelijk vlak voor de gendergelijkheid: vrouwen gaan zich terugtrekken uit het openbare debat online of gaan zichzelf censureren.