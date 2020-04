Speelse 'vete' tussen Hugh Jackman en Ryan Reynolds startte dankzij… Scarlett Johansson

Hugh Jackman: "Die vete duurt nu al zolang. Eigenlijk is het een teken dat ze al té lang duurt, als je je niet meer juist kan herinneren hoe ze gestart is."

"Ik leerde Ryan kennen tijdens de opnames van "Wolverine" (in 2008, red) en maakte van de gelegenheid gebruik hem uit te vragen over zijn relatie met Scarlett. Scarlett en ik waren goede vrienden. Zij was toen juist getrouwd met Ryan. Als hij dan op de opnameset kwam, dan reageerde ik met: "Je kan je maar beter van je beste kant laten zien, kerel, want ik hou je in de gaten." Waardoor daarna de plagerijen begonnen.” In "Wolverine" speelde Jackman de hoofdrol en vertolkte Reynolds de rol van Wade Wilson. Reynolds trouwde in september 2008 met actrice Scarlett Johansson, die toen onder meer in "Lost in translation" geschitterd had, maar hun huwelijk hield niet lang stand.

"Ik probeer er niet meer dan 5 uur per dag mee bezig te zijn. Want langer dan 5 uur geobsedeerd zijn over de manier waarop je Ryan wil aanpakken, is ongezond. Maar 5 uur, dat kan nog net en houdt me bij de les", grapte Jackman nog.

Die 5 uur leverde intussen veel leuks op op sociale media, zoals:

2015: Reynolds imiteert Jackman die wil dat men voor hem stemt voor de titel van "Sexiest Man Alive":