Te druk in natuurgebieden in Gent: "We openen de Vinderhoutse bossen om een betere spreiding van wandelaars te hebben"

Natuurpunt beseft dat er nood is aan groen, zeker in deze tijden van quarantainemaatregelen. Een luchtje scheppen kan dan deugd doen: "Het belang van groen dichtbij de mensen is heel groot nu. Het is dan ook onze bedoeling om de groene recreatiegebieden die we beheren open te stellen zodat de mensen ervan kunnen genieten." Door deze bossen open te stellen is er ook meer ademruimte in de andere natuurgebieden in het Gentse: "We zagen al dat in Bourgoyen-Ossemeersen het soms echt veel te druk is, waardoor de regel van social distancing ook moeilijker wordt. Die drukte is niet goed voor de veiligheid, dus willen we de wandelaars meer spreiden en meer mogelijkheden aanbieden om te bewegen."