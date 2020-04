Grootste schoolplatform Smartschool lag zo goed als plat vandaag

Op de eerste dag na de paasvakantie zijn de scholen opnieuw van start gegaan. Dat gebeurt net als voor de vakantie via afstandsonderwijs, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een digitaal leerplatform. Duizenden leerkrachten en leerlingen die vandaag het grootste schoolplatform Smartschool gebruiken moesten zo opnieuw inloggen en dat bleek voor veel problemen te zorgen. "De reden is de uitzonderlijke toename in het gebruik", aldus Smartschool.

Bij Bingel het leerplatform dat voornamelijk in lagere scholen wordt gebruikt, was er vertraging bij het inloggen. "Het probleem is echter intussen opgelost", zo klinkt het bij leermiddelenmaker VAN IN. Bij diddit, een digitaal leerplatform in het secundair onderwijs, werden geen problemen gemeld.