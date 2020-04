Help, mijn kind krijgt aanlooplessen! 5 tips om je kroost thuis te begeleiden

“Een van de grootste valkuilen is dat je je als een leerkracht gedraagt tegenover je kind.” Dat zegt An Kennes van Schoolmakers, een organisatie die scholen begeleidt in vernieuwing. “Als ouder heb je vandaag nog steeds dezelfde begeleidende rol die je voorheen ook had: je bemoedigt je kind, biedt structuur en kijkt mee over zijn of haar schouder. Inhoudelijk help je pas wanneer je kind alle andere hulplijnen heeft opgebruikt. Ik noem dat het ‘brein-boek-buur-baas’-stappenplan: denk goed na, hoe staat het uitgelegd in het boek en kan een vriend, broer of zus helpen? Pas dan bekijk je de vraag inhoudelijk of contacteer je de leerkracht.”

Pedagoog Pedro De Bruyckere staat Kennes hierin bij: “Het is de bedoeling dat je in de buurt bent en je je kind bij de les houdt, niet dat je je met de inhoud moeit. Als je te snel helpt met antwoorden te bieden, wordt je kind te afhankelijk. Leerkrachten hebben daar in een klas met 25 leerlingen evenmin tijd voor. Je zou ervan versteld staan hoe zelfstandig jonge kinderen werken als ze daarvoor de nodige stimulatie krijgen.” Beide experten nuanceren wel dat elk kind hierin anders is: “Niet elk kind kan op eigen houtje alles uitklaren. Dit is in het begin even zoeken."



Wat je volgens De Bruyckere in geen enkel geval mag doen, is het huiswerk in de plaats van je kind maken. “Sommige ouders willen geen slecht figuur slaan en zijn bang dat het verkeerd overkomt wanneer hun kind geen of slecht huiswerk aflevert. Hiermee help je niemand vooruit, integendeel. Je kind leert niets bij, de leerkracht krijgt een vertekend beeld over de opgestoken kennis en jij bent er veel meer tijd aan kwijt dan nodig.”