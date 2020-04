Van onbekende hobby's tot rare gerechten of speciale plekjes: Tom Waes maakt Vlaamse "Reizen Waes"

Op het moment dat de coronamaatregelen de wereld voor een groot deel lam legden, was Tom Waes al begonnen met de opnames voor een nieuwe reeks: "We hadden al vliegtickets geboekt voor enkele reizen en hadden contact met verschillende fixers. In februari ben ik nog drie weken door Japan getrokken, het resultaat daarvan zie je binnenkort op Eén. Maar kort daarna werd al het internationale vliegverkeer gestopt. Al vrij snel zagen we in dat er ook de komende maanden niet snel nog ver gereisd zal worden." In Japan maakte de ploeg een reis naar aanleiding van de Olympische Spelen van Tokio - die overigens een jaar opgeschoven zijn.