Turnhout zoekt wanhopig naar laptops voor leerlingen: "In Turnhout alleen al hebben we er minstens 100 te kort"

De vraag naar laptops is groot: er zijn aanvragen uit 14 verschillende scholen. Daarom start de stad Turnhout met een inzamelactie. De stad werkt daarvoor samen met sociale organisatie "De Frakstok".

"In Turnhout alleen al hebben we minstens 100 laptops te kort", vertelt schepen van Onderwijs Marc Boogers. "Maar De Frakstok heeft ons doorgegeven dat zij er honderden te kort hebben. Eigenlijk is het dus een wanhopige oproep van wanhopige ouders, van wie de kinderen ook graag dat thuisonderwijs mee willen volgen. Als je nog laptops hebt, zorg er dan alsjeblieft voor dat die bij ons terechtkomen. Veel jongeren zullen je daarvoor enorm dankbaar zijn."