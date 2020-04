Twintig gedetineerden mogen Hasseltse gevangenis verlaten dankzij coronacrisis

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft een aantal maatregelen genomen om de druk op de Belgische gevangenissen te verlichten. Eén ervan is de vrijlating van gedetineerden, die daarvoor in aanmerking komen. Dat is nodig omwille van de gezondheidsrisico's door het coronavirus.

Het gaat om een strafonderbreking, en geen strafvermindering. Gevangenen worden vrijgelaten voor de duur van de maatregelen en worden daarna opnieuw verwacht in de gevangenis. De politie is per zone op de hoogte van de verblijfplaats van de gedetineerden.