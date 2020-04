UHasselt-studenten mogen experimenten uitvoeren in ruimtestation ISS: "Unieke kans om magnetische velden te meten"

Het project van de UHasselt is geselecteerd door de ESA uit 8 voorstellen en daar is Maikel best trots op. "We hebben ons project online uit de doeken gedaan voor de ESA. Door de coronacrisis konden we het niet zelf gaan uitleggen. Maar het Europese ruimtevaartagentschap zag wel potentieel in ons meetinstrument, dus het is heel interessant dat we ook effectief vanuit de ruimte metingen gaan mogen doen."