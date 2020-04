Vlaming over protest in Amerikaanse staat Michigan: "Veel ongenoegen bij mensen, Trump neemt wraak op gouverneur"

Vorige week was er in Lansing in de Amerikaanse staat Michigan protest tegen de coronamaatregelen. Marnix Van Holsbeeck woont en werkt in de stad Detroit als arts, op 1,5 uur rijden van Lansing. "Er is veel ongenoegen bij heel wat mensen", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Er is onduidelijkheid over sommige regels die gouverneur Gretchen Whitmer heeft opgelegd." Van Holsbeeck noemt de regels niet noodzakelijk strenger dan in België.