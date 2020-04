Voorbije weekend pak minder corona-pv's uitgedeeld in provincie Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen was het rustiger, zegt burgemeester Bart De Wever, al moet de politie er alert blijven. "Je zit met een grote stad, veel mensen die nergens naartoe mogen. Bovendien hebben we een arme bevolking, mensen die geen tuin hebben. 80% van de boetes die nog geschreven zijn, gaat over samenscholingen, mensen die manifest in groep bijeenkomen. We zijn ook moeten optreden bij mensen thuis, waar men nog gewoon feestjes organiseert of samenkomt."

In de politiezone Antwerpen kunnen overtreders van de coronamaatregelen ook een GAS-boete krijgen, en die zijn ook opgenomen in de cijfers.