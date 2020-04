Waterbeheerder klaar om vervuiling van Schelde uit Frankrijk op te vangen: "Zorgen dat zo weinig mogelijk vissen sterven”

“In Frankrijk is enkele dagen geleden bij een dijkbreuk aan een suikerbietenfabriek massaal veel afval in de Schelde terecht gekomen. Het gaat om pulp van bieten en die zorgt ervoor dat de zuurstof uit het water verdwijnt. De vervuiling is nu, via Wallonië, op weg naar Vlaanderen. Wanneer de pulp hier precies zal zijn, is moeilijk te zeggen. Er zit weinig stroming op de Schelde omdat het de laatste dagen weinig geregend heeft. Toch zijn we voorbereid op het ergste", zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.