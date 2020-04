Wapenfanaten, extreemrechts én leden van entourage van Trump: deze mensen vuren lockdownprotest in VS aan

Dat protest is luidruchtig en opvallend, maar zeker niet algemeen. Telkens gaat het om enkele honderden actievoerders die het einde van de lockdowns en beperkende maatregelen eisen Ze vinden dat hun vrijheden geschonden worden en dat ze onder de "dictatuur van de overheid" leven. Nu zullen er ook wel veel mensen zijn die vrezen dat ze onder de lockdown zonder middelen van bestaan zullen vallen, maar toch zit er een duidelijke organisatie achter de protestbeweging die heus niet toevallig of spontaan is.

Overigens haalt de krant The Washington Post een recente peiling aan waarin 70 procent de Republikeinen (van president Trump) en 95 procent van de Democraten aangeven dat de lockdowns voorlopig gehandhaafd moeten worden. De VS is het zwaarst getroffen land van de corona-epidemie met al meer dan 40.000 doden op iets meer dan een maand tijd. Ter vergelijking: tijdens de oorlog in Korea (1950-1953) sneuvelden er iets meer dan 33.000 Amerikaanse militairen, in Vietnam (met Laos en Cambodja) waren dat er 48.000. (Lees verder onder de foto).