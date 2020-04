"Babbelbus" maakt veilig bezoek mogelijk in woonzorgcentrum in Brasschaat

Om bewoners en hun familieleden dichter bij elkaar te brengen, is woonzorgcentrum De Mick in Brasschaat gestart met een "babbelbus". In een liftbus, die gebruikt wordt voor mensen die slecht te been zijn, werd een doorzichtige wand geplaatst. Op die manier kunnen bewoners van het woonzorgcentrum hun familieleden zien, zonder het risico te lopen om besmet te worden met het coronavirus.