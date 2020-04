Open brief van rectoren: "Virologen zijn inderdaad alomtegenwoordig in de media, maar stel u eens het omgekeerde voor" 

De groeiende spanning tussen politiekers en wetenschappers in deze coronatijden is nodig, noch gezond. Dat schrijven de rectoren van de verschillende Vlaamse universiteiten in een open brief. "Virologen zijn inderdaad omnipresent in alle media. Maar stel u eens het omgekeerde voor," zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. "Waar halen wij anders onze informatie als burger? Het is hun verdomde plicht om die kennis vanuit hun onderzoek bij te brengen."