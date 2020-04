21 sorteerstraten in Antwerpen zullen verdwijnen

Niet alle sorteerstraten verdwijnen, het gaat enkel om de straten die overlappen met waar de vuilniskar voorbijrijdt. Dat bleek niet meer zo efficiënt. Nadat ze gesloten worden, zullen ze worden verwijderd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om dertien sorteerstraten in het district Antwerpen, vier in Borgerhout, één in Wilrijk, twee in Deurne en één in Ekeren.

SP.A Borgerhout roept nu op om de vrijgekomen ruimt nuttig in te vullen, rekening houdend met de noden van de buurt. "Zeker in Borgerhout binnen de ring is er een gigantisch gebrek aan groen", zegt voorzitter Jef van den Bergh van SP.A Borgerhout op Radio 2 Antwerpen.

"De ondergrondse ruimte die vrijkomt is perfect om er 30 bomen te planten, die de buurt mooier kunnen maken. In ons vorig verkiezingsprogramma staat ook dat we één boom per gezin willen. Het is niet zo dat we overal blind bomen moeten gaan planten, men kan er ook voor kiezen om zitbanken te plaatsen. Het is wel belangrijk dat er geluisterd wordt naar de input van de buurtbewoners."