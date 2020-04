Afbouw corona-afdelingen in West-Vlaamse ziekenhuizen gestart

In verschillende ziekenhuizen in West-Vlaanderen zijn al corona-afdelingen gesloten. Dat is al het geval in het AZ Delta in Roeselare en Torhout, in het AZ Groeninge in Kortrijk en in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ook het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overweegt deze week een corona-afdeling te sluiten.