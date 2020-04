Al meer dan 300.000 bezoekers wereldwijd voor virtuele rondleidingen in Vlaamse musea: nu deel 3 over Rubens

Sinds de lockdown hebben al meer dan 300.000 bezoekers uit 44 landen online een bezoek gebracht aan Vlaamse musea. Die zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten. Maar Toerisme Vlaanderen publiceert virtuele rondleidingen op Facebook en YouTube, onder de titel “Stay at Home Museum”. Zo kan iedereen in zijn huiskamer de Van Eyck-tentoonstelling in Gent en een Breugel-rondleiding in Brussel bewonderen. Vanavond gaat het derde luik in première, met een VIP-bezoek aan het Rubenshuis in Antwerpen.