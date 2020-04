Bobbejaanland binnenkort opnieuw open? "We nemen maatregelen en denken bijvoorbeeld aan daglimiet"

Een bezoekje aan Bobbejaanland zal in ieder geval niet meer hetzelfde zijn als vroeger. "Op een normale dag kunnen er 15.000 mensen binnen in ons pretpark. We denken er nu over na om met een daglimiet van bijvoorbeeld 5.000 mensen te werken. Dan zullen mensen op voorhand hun tickets moeten reserveren", zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen. Op die manier probeert Bobbejaanland ervoor te zorgen dat het makkelijker is voor de pretparkbezoekers om afstand te houden.

Het pretpark neemt nog extra maatregelen wat betreft social distancing. "Als je aanschuift bij een attractie, zal je de vloermarkering moeten respecteren. We zijn ook wachtrijen aan het verlengen, zodat het voor iedereen mogelijk is om voldoende afstand te houden", aldus Verelst. Verder rekent Bobbejaanland op het gezond verstand van de bezoekers om alles veilig te laten verlopen.