Maximumsnelheid van 20 kilometer per uur in Brusselse Vijfhoek: “Voetgangers meer ruimte geven tijdens coronacrisis"

"We bereiden ons als stad voor op een moment dat de strenge regels versoepeld worden", zegt schepen Bart Dhondt. "Ook al weten we dat de fysieke afstandsregels waarschijnlijk nog even zullen behouden blijven. Op dat moment willen wij ervoor zorgen dat onze Brusselaars en de bezoekers zich in alle veiligheid kunnen verplaatsen in het centrum van de stad. We willen ook aanmoedigen dat mensen zich te voet of per fiets verplaatsen.”