Cafés en restaurants opnieuw open? "Opdienen op afstand is onmogelijk"

Toch lijkt het voor uitbaters nog onduidelijk of hun zaak heropenen op een veilige manier wel kan. "Ik heb geen idee hoe het veilig zou moeten. Iedereen met mondmaskers zie ik niet zitten, en als ik mijn tafels uiteen moet zetten, houd ik er maar 5 over, want groot is het hier niet", zegt Sonja. "En opdienen is al helemaal onmogelijk als ik anderhalve meter afstand moet houden. Ik ga liever gisteren dan vandaag open, maar hoe dat moet? Ik heb er geen idee van."