Campinguitbaters binnenland hopen op Belgische toeristen: "We moeten toch niet allemaal naar de kust trekken" 

In Grimbergen wordt alvast nagedacht hoe de camping indien nodig opnieuw kan ingericht worden om te voldoen aan mogelijke richtlijnen zoals het voldoende afstand houden. "We kunnen het terrein opnieuw inrichten zodat er voldoende afstand is tussen de verschillende kampeerders. Ook in het restaurant kan er voldoende plaats gehouden worden." In Overijse vraagt campinguitbater Herman zich wel af hoe er voldoende afstand kan gehouden worden in het sanitaire blok. "Ik weet nog niet hoe ik dat moet aanpakken, maar voor alles is er een oplossing, het belangrijkste is dat we zouden kunnen openen, alleen kost het ons dan opnieuw extra centen."