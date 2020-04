Nee, in België is er niet véél meer tijdelijke werkloosheid dan in Frankrijk, integendeel

Intussen is duidelijk dat die cijfers achterhaald zijn. Al in een persbericht van 31 maart van het Franse ministerie van Werk is te lezen dat er op dat ogenblik 3,6 miljoen Franse werknemers in het systeem van tijdelijke werkloosheid zaten, op 17 april waren er dat dat al ruim 9 miljoen. Gisteren zei de Franse minister van Werk Muriel Pénicaud dat “bijna 1 op de 2 werknemers” in de privésector in Frankrijk momenteel tijdelijk werkloos is. Ze voegde daaraan toe dat de overheid de bedrijven wil helpen om maatregelen te nemen zodanig dat de mensen opnieuw aan het werk kunnen gaan in veilige gezonde omstandigheden.

In Duitsland meldde het bevoegde ministerie halverwege deze maand dan weer dat al 725.000 bedrijven het systeem van “Kurzarbeit” hebben aangevraagd. Cijfers over om hoeveel werknemers het exact gaat, zijn er nog niet. Maar het gaat in elk geval om een stijging van bijna 12 procent bij onze oosterburen.

Onder anderen oud-premier Yves Leterme maakte zich druk. Hij sprak op Twitter over een "onbetrouwbare studie".

