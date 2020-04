Code rood in omgeving rond Averbode: "Wandelen mag, maar wees voorzichtig!"

"De toegang tot het natuurgebied is niet verboden maar wordt wel afgeraden, zegt de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes (CD&V). "Er mag geen vuur gemaakt worden en uiteraard mag er in de bossen en op de heide niet gerookt worden. Kinderen mogen niet zonder toezicht in de bossen, en de mensen van Agentschap van Natuur en Bos (ANB) zullen daar toezicht op houden." Dennenbossen en droge, open heidegebieden zijn extra brandgevoelig, en de beperkte regenval van afgelopen zaterdag was onvoldoende.