Coronacrisis dreigt relaties tussen het Westen en China flink te bekoelen, geen "business as usual" meer

Zo zou het virus in november of december vorig jaar zijn overgesprongen van een dier naar de mens, maar zou China dat pas later toegegeven hebben aan de WHO en de rest van de wereld toen de epidemie al volop bezig was. Zeker is dat het regime artsen en journalisten die voor het virus waarschuwden, vervolgd en gemuilkorfd heeft. Een van hen was de intussen overleden dokter Li Wenliang, aan wiens familie het gerecht nu excuses heeft aangeboden en die de propaganda postuum tot een nationale held probeert te promoten.

Daardoor zou echter kostbare tijd verloren gegaan zijn om het virus te stoppen, waardoor dat zich snel doorheen Wuhan en de provincie Hubei tot in alle streken in China kon verspreiden. Peking is daarna wel drastisch opgetreden met een volledige lockdown van Wuhan, Hubei en andere regio's. De epidemie zou daarop onderdrukt zijn, maar verspreidde zich snel snel naar andere landen in Azië, Europa en nu zowat overal.