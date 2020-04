Coronapatiënten in UZ Gent volgen geen apart parcours meer op spoed: “Dit wordt het nieuwe normaal”

Mensen met ademhalingsproblemen - dus mogelijke coronapatiënten- komen voortaan dus weer via dezelfde ingang binnen als andere patiënten. Toch hoeven de mensen niet bang te zijn, maakt de spoedarts zich sterk: “Het is heel begrijpelijk dat mensen angst hebben, maar dat is nergens voor nodig. Dit is een veiligere werking. We keren eigenlijk terug naar de procedures die we door en door kennen en dan maak je minder fouten.”

Voor Tania Desmet moet dit het nieuwe normaal worden “Covid-19 zal er nog een tijdje zijn en spoeddiensten moeten zich weer organiseren op een manier waar ze vertrouwd mee zijn. De uitzonderlijke werking van de voorbije weken is niet vol te houden.”