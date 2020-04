De stad Turnhout vraagt inwoners naar "coronaverhalen"

"Het is een unieke periode, of laat ons dat toch hopen", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Daarom vonden we het een goed idee om een getuigenissenverzameling aan te leggen van hoe mensen deze periode beleven. We zoeken mensen die bijvoorbeeld een dagboek bijhouden of een fotoreeks hebben. Het is toch de eerste keer in onze recente geschiedenis dat er sprake is van een pandemie."

Ook wie een blog of een vlog bijhoudt, kan contact opnemen met het stadsarchief.