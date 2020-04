Directeur basisschool: "Richtlijnen over aanlooplessen hadden veel vroeger moeten komen"

En wat met 1,5 meter afstand houden? "Klassen opdelen, is praktisch onmogelijk. We zouden de kinderen in de refter in shiften kunnen laten eten, maar dan moet de vroegste shift al om 11 uur eten, de laatste om 14 uur. In de praktijk gaan we ons niet aan die sociale afstand kunnen houden."



"Maar wanneer komt de overheid met een concreet plan daarover?", vraagt Blijkers zich luidop af. "Ik heb de indruk dat ze vanuit de overheid altijd komen met een Ikea-bouwpakket en de scholen moeten die dan maar in elkaar steken. Dat is al jaren een probleem. Geef ons duidelijke richtlijnen."