Discussie over zogenaamde corona-apps: méér Big Brother a.u.b.

Maar toch, “Big Brother-toestanden”, de slogan bekt goed. Maar als ik zie hoe mijn zoon zijn jongere broer liefdevol in bescherming neemt als de kleine zich ongemakkelijk voelt, mag “Big Brother” van mij gerust iets positiefs betekenen. Laten we op zoek naar de waarde in de data en gegevens verwerken als een “Smart Brother”. Wat voor ons ligt is een unieke kans voor publieke en private spelers om aan te tonen dat ze op een verantwoorde manier met data kunnen omgaan. Met respect voor de keuzes en rechten en vrijheden van iedereen, want daar hebben we inderdaad zolang voor gestreden. En laten wij het zijn die met z’n allen over hun schouder meekijken.

Virologen willen dat 60% van de bevolking een contact tracing app gaan downloaden. 100% is inderdaad geen optie, want als je met dwingende maatregelen en GAS-boetes sommige mensen niet in hun kot kan houden is het een illusie om te denken dat dit soort verplichtingen niet omzeild zouden worden. Vertrouwen moet je verdienen, en in een digitaal ecosysteem eens te meer. En dit kan in dit geval door op een transparante manier oplossingen voor te stellen. Niet als een creepy allesziener, maar als een betrouwbare kompaan die toont hoe het veilig kan. Alleen door die rol op te nemen kan Big Brother zijn nieuwe predicaat echt verdienen.