District Antwerpen wil groendaken op bus- en tramhokjes

"Het is positief voor mensen om meer groen in een grijze stad te zien", legt Paris uit, "en voor vlinders, vogels en bijen is het een ideale rustplaats." Heel veel imkers hebben bijenkasten in de stad, bijvoorbeeld op het dak van het operagebouw. De groendaken zouden niet voor extra werk zorgen: "Het gaat vooral om vetplantjes en die hebben maar weinig onderhoud nodig."

Het is de stad Antwerpen die uiteindelijk zal moeten beslissen, want de districtsraad kan hierin alleen advies geven. Maar over een jaar worden de bus- en tramhokjes vervangen en zou de stad dus voor nieuwe hokjes mét groendaken kunnen kiezen.