"Kunnik nemi na joen komn": gevoelig coronaliedje verovert Vlaanderen vanuit de Westhoek

Het liedje kwam er in één geut uit. "Ik heb er maar een paar uurtjes over gedaan," vertelt Katrien Verfaillie in "We zullen doorgaan" op Radio 1, "aan mijn kladblaadjes zie ik hoe weinig ik doorstreept heb."

De tekst gaat over het leven in lockdown, de droefenis van niet bij elkaar zijn, maar ook over het zorgpersoneel of over de Amerikaanse president Donald Trump. Katrien Verfaillie kijkt uit naar het einde van de crisis: "Moeme ton nog benauwd zin?" (vrij vertaald: "Moeten we dan geen schrik hebben?") Nee hoor: "Ton kunnik were no joen komn" (vrij vertaald: "Dan kan ik weer naar jou komen").