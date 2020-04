Dodental bloedigste schietpartij in Canadese geschiedenis stijgt tot 22

De dader zou volgens de politie alleen hebben gehandeld. Over een motief is nog niets bekend. Hij had zich verkleed als agent en ook zijn auto had hij zo uitgerust waardoor hij leek op een patrouillewagen. Daardoor kon hij aanvankelijk vrij bewegen in een gebied van 50 kilometer rond Portapique, waar de aanslag begon.



Ondertussen komt er kritiek op de overheid, omdat er geen waarschuwing werd gestuurd naar gsm's in de buurt van waar de schietpartij plaatsvond. Het systeem werd eerder nochtans wel gebruikt om iedereen aan te raden binnen te blijven in de strijd tegen het coronavirus.