Draaiboek heropstart Plopsaland ligt klaar

"We zullen de capaciteit drastisch beperken", zegt grote baas Hans Bourlon van Studio 100. "Normaal gezien kunnen er 15.000 mensen tegelijk binnen. We zullen dat laten zakken tot maximum 4.000 mensen. We splitsen de dag ook in twee: een vroege shift tussen 9 en 15 uur, en een late shift 16 en 22 uur."

"Mensen komen in gezinsverband binnen zoals dat in warenhuizen gebeurt, zodat er pas mensen binnengaan als er andere buitengaan", aldus Bourlon. "We zorgen dat er mondmaskers zijn en dat de attracties gepoetst worden."

Studio 100 heeft een voorstel klaar dat gebaseerd is op ervaringen in andere landen waar intussen wel al een aantal pretparken terug open zijn. Of het draaiboek van Studio 100 ook al gelezen is door de bevoegde instanties, blijft voorlopig een open vraag. Mogelijk komt er vrijdag meer duidelijkheid na de bijeenkomst van de veiligheidsraad waar de exitstrategie uit de lockdown op het menu staat.