Drive-ins van fastfoodketens gaan weer open: "Het is eens iets anders"

De drive-ins van hamburgerketen McDonald's zijn vandaag weer opengegaan, zij het met een beperkt menu. Donderdag volgen Quick en Burger King. De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten wegens de coronacrisis. Afhalen van maaltijden werd niet verboden, maar de ketens oordeelden dat ze dat niet op een voldoende veilige manier konden doen voor werknemers en klanten. Nu kan dat wel. We gingen een kijkje nemen aan de McDonalds in Mechelen. De heropening van de drive-in daar was iets waar sommige klanten echt naar uitkeken.