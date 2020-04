Eén op de acht gezinnen financieel uiterst kwetsbaar voor coronacrisis, tegelijk denken veel mensen te kunnen sparen

Ook de Vlaamse zelfstandigen en kmo's zijn bijzonder somber gestemd. Uit de KMO-barometer van ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat de ontevredenheid in de eerste drie maanden van dit jaar gezakt is naar het slechtste niveau sinds de start van de metingen in 1987. Vooral de sectoren van de kleinhandel en industrie maken zich grote zorgen, vooral over de rendabiliteit en de economie. Volgens Unizo tonen de cijfers aan dat er dringend nood is aan perspectief op een snelle heropstart van de economie.