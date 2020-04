Factchecker Maarten Schenk over nep coronanieuws: “Wordt vaak gedeeld met de beste bedoelingen”

Fake news en foute informatie zijn niet zonder gevaar, zegt Maarten Schenk. “Als zo’n gsm-mast in brand wordt gestoken, zoals afgelopen weekend in Pelt, dan is dat op zich al erg. Maar de gevolgen reiken verder dan de brand alleen. Want wat als je net op dat moment met een noodsituatie zit en je hebt een ambulance nodig, maar je kan niet bellen?” Het belang van juiste informatie kan niet onderschat worden, vindt Schenk: “De inzet is groter nu het over de volksgezondheid gaat. Foute informatie over een presidentskandidaat is erg en beïnvloedt het stemgedrag, maar nu gaat het over onze gezondheid en is iedereen betrokken.”

Maarten Schenk controleert vooral Amerikaanse berichten op hun waarheidsgehalte voor het internetplatform Lead stories. Maar hij benadrukt dat we zelf ook kunnen helpen: “Niet zomaar delen wat je onder ogen krijgt. Vaak verspreiden mensen dat soort berichten met een goedbedoelde naïviteit. 'Het moest maar eens waar zijn dan help ik door de info te delen', is dan de redenering. Maar bij gevaarlijk nepnieuws maak je het zo alleen maar erger. Je kijkt beter eens naar de originele bron of naar meerdere betrouwbare bronnen.”

Luister hieronder naar het volledige interview met Maarten Schenk