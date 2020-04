Gallo-Romeins Museum Tongeren wil tentoonstelling Dacia Felix verlengen

De tentoonstelling Dacia Felix gaat over het roemrijke Roemeense verleden. De expo is op 19 oktober gestart, en 26 april was de geplande einddatum. Maar midden maart moest het museum de deuren sluiten, als gevolg van de coronacrisis

Het Gallo-Romeins Museum wil nu graag de tentoonstelling verlengen, maar dat hangt zowel af van de maatregelen hier, als van het Nationaal Museum van de Roemeense Geschiedenis. Waarnemend burgemeester Ann Christiaens (CD&V): "De topstukken komen van het museum in Boekarest. We onderhandelen nu met hen om te bekijken of we de stukken langer in bruikleen mogen houden." In Tongeren hopen ze om de tentoonstelling nog in de zomervakantie te kunnen laten lopen.

Maar alles hangt dus af van wanneer musea hier weer open mogen, en onder welke voorwaarden. En het museum van Boekarest moet natuurlijk ook toestemming geven om de stukken langer in Tongeren te houden. Op dit moment kunnen de stukken sowieso niet terug naar Roemenië gebracht worden, door de coronamaatregelen.