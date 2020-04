Coronapandemie treft ook bierliefhebbers in het hart: geen Oktoberfest in München dit jaar

De beslissing doet niet alleen pijn in de harten, ook in de portemonnee. Niet zozeer voor de miljoenen bezoekers die hun drinkgeld nu aan andere zaken zullen kunnen uitgeven, maar wel voor de stad. Het Oktoberfest lokt jaarlijks ongeveer 6 miljoen mensen van over de hele wereld en is wereldwijd dan ook het grootste bierfeest. De editie van vorig jaar had volgens de stad een economische waarde van ongeveer 1,23 miljard euro.

Het is niet de eerste keer dat het Okotoberfest in München een jaartje overslaat. In de 19e eeuw vloeide het bier naar verluidt ook niet in 1854 en 1873 door een cholera-uitbraak. In 1923 bleven de tapkranen dicht door de hyperinflatie en tijdens de twee wereldoorlogen vond het evenement evenmin plaats.