Verschillende gemeentes in Limburg delen mondmaskers uit aan hun inwoners

In Leuven en nog enkele gemeenten in Vlaams-Brabant was er al beslist om mondmaskers aan de inwoners uit te delen. En nu zijn ook enkele Limburgse gemeentes ermee gestart. Het is de bedoeling dat de inwoners die mondmaskers kunnen dragen als ze bijvoorbeeld boodschappen doen of het openbaar vervoer nemen, wanneer de coronamaatregelen versoepelen.