Gevandaliseerde bomen in Maarkedal krijgen tweede leven via scheuten: "Als die aanslaan, overleeft de boom"

Of de ingreep geslaagd is, valt nog af te wachten. “Iedereen vraagt zich af of de bomen zullen overleven, maar het is een experiment. We zullen wekelijks kijken of de enten uitdrogen of groeien, pas dan zullen we zien of het gewerkt heeft”, aldus Eric Desmaele. De zaagsnede zal wel altijd een zwakke plek blijven: “Hopelijk komen er geen ziektes in die zaagsneden, de bomen zullen zeker niet meer zijn zoals ze voordien waren.”