Friturist trakteert 70-plussers uit Weelde op gratis frietjes

Bas Van Chastelet heeft een frituur in Weelde bij Ravels. Hij wil volgende week dinsdag gratis frieten bakken voor iedere 70-plusser in zijn gemeente. De inspiratie voor het initiatief haalde hij bij zijn eigen ouders. “Het zijn allebei 70-plussers die in Zeeland in Nederland wonen”, zegt Van Chastelet.

"Met Pasen konden ze niet langskomen. Volgende week wordt onze jongste zoon twee jaar en ook bij dat verjaardagsfeest kunnen ze niet zijn. Het is een heel vervelende tijd, maar ze zijn natuurlijk niet alleen. Ook in onze gemeente wonen heel wat 70-plussers en die wil ik een leuk moment bezorgen met een gratis frietje.”