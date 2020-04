Hagelandse gemeenten kopen samen 107.000 mondmaskers bij Think Pink: "Inwoners beschermen én goed doel steunen"

De mondmaskers zijn besteld bij Think Pink. Daardoor gaat ook ongeveer 170.000 euro van het geld naar het goede doel. "We hebben de markt geraadpleegd en we hebben gekozen om er een goed doel aan te koppelen. Think Pink houdt zich bezig met de strijd tegen borstkanker. Dus op die manier doen we twee keer een goede zaak: we zorgen ervoor dat de mensen beschermd worden, en we kunnen een lovenswaardige organisatie als Think Pink steunen", vertelt de burgemeester van Landen, Gino Debroux (L'anders). De maskers zouden begin mei geleverd en verdeeld moeten worden.