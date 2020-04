Het vogelmasker: de angstaanjagende voorganger van het mondmasker

In latere tijden sprak het masker zo tot de verbeelding dat het een symbool werd. Het werd gebruikt in oude prenten, bij boekillustraties, in theater of in films. De pestdokter werd zelfs een macabere traditie in het beroemde carnaval van Venetië. Nochtans wordt het vogelmasker vaak fout gebruikt. Het dook pas voor de eerste keer op bij de latere pestepidemieën van de zeventiende eeuw. Bij de uitbraak van de beruchte “zwarte dood” in de veertiende eeuw was nog geen sprake van het masker.



Het vogelmasker verschilde niet eens zo veel van de pakken die artsen vandaag op de afdeling intensieve zorg dragen, inclusief brillen en afgesloten schoenen. Maar het grote verschil was de techniek.

De Nederlandse emeritus hoogleraar Mart Van Lieburg bestudeerde de evolutie van het medisch gebruik van maskers. “Maskers werden in de oudheid al gebruikt bij ziektes", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het waren angstwekkende ziektemaskers die demonen moesten verdrijven. Het is een magisch-religieuze versie die in onze culturen helemaal verdween.”