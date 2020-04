Hoe komt het dat wij nog geen corona-app hebben? Wie is verantwoordelijk? En wat met onze privacy?

Zowat iedereen in ons land hunkert naar het einde van de lockdown. Maar als we weer normaal willen leven en weer naar het werk, winkels en restaurants willen gaan, is het belangrijk dat we weten hoe sterk het virus nog aanwezig is. Dat kan via zogenoemde contact-tracing of contactopsporing: bij besmette mensen wordt dan nagegaan met wie ze contact hebben gehad. Op die manier wordt de verspreiding van het virus in kaart gebracht en kunnen mensen die met besmette personen contact hebben gehad gevraagd worden zich te laten testen of in quarantaine te gaan.