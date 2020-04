Ikea Hasselt test afhaalsysteem op parking

Volgens Colombine Nicolay, PR-verantwoordelijke bij Ikea België, was de test in de Limburgse hoofdstad alvast succesvol. “Zodra we groen licht krijgen van de overheid kunnen we meteen uit de startblokken schieten.”

Ikea werkte internationaal een systeem van een contactloze afhaling uit. “Klanten bestellen en betalen online goederen die op afspraak kunnen worden opgehaald op de parking van een winkel”, licht Nicolay toe. “De klant volgt ter plaatse een soort van ‘drive-in’ parcours, zonder in contact te komen met de winkelmedewerkers. Deze manier van werken garandeert een goed georganiseerde opstart, zonder wachtrijen en met de hoogste veiligheidsomstandigheden voor klanten en medewerkers.”

Wel moeten klanten rekening houden met het zelf te kiezen tijdslot om de goederen op te halen. “Wie zijn bestelling komt oppikken kan zich aanmelden met een bestelnummer aan de parking van de gekozen winkel”, vervolgt de PR-verantwoordelijke. “Daar aangekomen, volgt de klant een vast parcours tot aan een onthaalpunt. Op basis van een persoonlijk bestelnummer wordt vervolgens een parkeerplaats aangewezen.”

Tussen elke parkeerplaats worden minstens twee vrije plaatsen voorzien. “Klanten moeten in de wagen wachten. Een medewerker brengt de goederen tot aan de wagen, ontsmet de kar en keert terug naar het depot. Tenslotte kan de klant zijn goederen zelf inladen.”

In afwachting van een algemene opstart, stelt Ikea haar expertise ook ter beschikking van andere retailers. “We gingen al in gesprek met Decatlon, AVA, A.S. Adventure en Media Markt. Een algemene heropstart die vlot en verantwoord verloopt is immers in het belang van de gehele retailsector. Hopelijk volgt er nieuws na de Veiligheidsraad van vrijdag", aldus Nicolay.