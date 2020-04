Inlichtingendiensten waarschuwen voor desinformatie en Russische inmenging in coronacrisis

Daarnaast blijft Rusland zelf via eigen mediakanalen desinformatiecampagne voeren over ons land en COVID-19: “De Russische desinformatie past in de Kremlinstrategie om in het Westen verdeeldheid en wantrouwen ten aanzien van nationale en Europese overheden aan te wakkeren. Het doel: de maatschappelijke cohesie ondergraven”, klinkt het in de nota. De Staatsveiligheid vult wel aan dat Rusland alle betrokkenheid ontkent.