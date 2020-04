Joodse gezangen op balkon: lof maar ook onbegrip bij buurtbewoners

Zaterdag heeft de politie na een klacht een gebed laten stopzetten, maar dat berustte op een misverstand. De Antwerpse politie heeft met de Joodse gemeenschap een compromis afgesloten, dat samen bidden mag zolang de afstandsregels gerespecteerd worden, zegt Migom: "Wij hebben begrip voor de zware beperkingen die er zijn rond de religieuze beleving van geloofs­gemeenschappen, en daarom is er overeengekomen om de gezangen te tolereren. Zolang dat in gezinsverband gebeurt, is er geen probleem. Zeker in het begin van de maatregelen zijn er wel boetes uitgeschreven, maar de laatste week zijn er ook bij de Joodse gemeenschap maar weinig overtredingen vastgesteld."