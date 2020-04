Killian Overmeire over faillissement Sporting Lokeren: “De club was mijn tweede thuis”

“Sporting Lokeren zoals we nu kennen, zal niet meer bestaan”, zegt Overmeire nog. “Maar ik hoop dat Lokeren op een andere manier kan voortbestaan; bijvoorbeeld via een fusie. Wie weet kan Lokeren dan ooit terugkeren op een hoger niveau.” Ook al is het doek over de club gevallen, toch zal Killian Overmeire niet stoppen met voetballen: “Ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien, maar ik voel wel dat ik nog een of twee jaar profvoetbal in mij heb. Ik wil nog niet stoppen.”