Benjamin Netanyahu -"King Bibi" - gered door corona: hoe de crisis hem hielp om (nog even) premier van Israël te blijven

Voor de verkiezingen had Gantz altijd volgehouden dat hij nooit zou instemmen met Netanyahu als premier, zolang die niet door het gerecht was vrijgepleit van de aanklachten voor belangenvermenging en corruptie. Daar is de oud-generaal nu op teruggekomen - een bocht die hem de steun heeft gekost van een belangrijk deel van zijn Blauw Wit-partij. Gantz vindt dat de coronacrisis hem dwong om flexibel te zijn: ook in Israël heeft het virus al aan meer dan 180 mensen het leven gekost, en de werkloosheid en economische schade lopen hoog op.

Maar Gantz ziet het nakende proces (dat in principe in mei zou moeten beginnen) niet alleen door de vingers, hij zet Netanyahu mee uit de wind. Een premier is in Israël altijd al beschermd tegen het gerecht. Anders dan een minister kan een premier tijdens een proces in functie blijven, zolang hij of zij niet veroordeeld is. Het akkoord met Gantz bepaalt dat diezelfde regeling ook zal gelden voor een "plaatsvervangend premier". Ervan uitgaande dat het proces lang kan aanslepen en dat Netanyahu bij een veroordeling in beroep zal gaan, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het proces hem de komende drie jaar tot ontslag kan dwingen.